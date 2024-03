Galerii ⟩ Tosina meetri kõrgusel lae all: “Võlli kohal rippudes tekib lendamise tunne”

“Üleval kõlkumine on kiikingu puhul kõige ägedam,” arvas üle 40aastaste seenioride arvestuses 6,13 meetriga isikliku rekordi püstitanud Saue valla mees Toivo Väli, asudes oma saavutuse videojäädvustust kiigelt mahaastumise järel ühismeedias jagama.

“Rekord on ju järjekordne eneseületus ja see pakub ikka rõõmu,” tõdes senist sisetippmarki kümne ja õues tehtud tulemust viie sentimeetri võrra nihutanud Väli, kes kiikinguga on tegelnud seitse aastat. “Olen proovinud kordi ega ole ligilähedalegi küündinud, aga täna oli kõik kuidagi paigas. Tunde järgi jäi varugi sisse.”