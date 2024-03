Lugeja kiri ⟩ Kui teada saadaks, võidaks Kure rahvas ka Siberisse viia

Järgmine õhtu aga sama lugu, ema jälle kadunud. Siis otsustasime vennaga, et kui ta jälle õhtul kuhugi läheb, hiilime talle järele. Lapsed on ju nii nagu naasklid, nende eest ei jää midagi varjule. Veel panime siis tähele, et emal, kui ta õhtul ära läks, oli ka mingi suur komps või korv koti sisse mähituna kaenlas.

Kui ema järgmise õhtuhämarusega jälle alla Läätsa talu poole läks, hiilisimegi Leoga talle järele. Ema läks, jah, Läätsa talu poole küll, aga Läätsale ta üldse ei läinud, vaid otse edasi, ikka metsa poole. Ema läks ees ja meie pimedusest kõhedust tundes järel, sest oli juba üsna pime ja eesolev võsa ja mets veel pimedamad. Ema oli aga valgel lumel küllaltki hästi näha. Jõudsime päris metsarägastikku ja mis me seal nägime – suurt heinakoormat! Terve see suur heinakoorem, küll ree peal, aga ilma hobuseta, oli tihedas kuusikus, meie perele kuuluvas metsas. Ema hüüdis väga vaikselt midagi ja siis puges üks naine heinakoorma seest välja poiss ka. Need olid Kure Leida ja ta poeg Tõnna!

Suurest imestusest unustasime ettevaatuse ja siis ema nägigi meid. Ta muidugi ehmatas sellest väga, et lapsed nüüd peidukohta teavad. Siis aga kutsuti meid ka heinakoorma sisse ja seal ema rääkis meile, et Leida lastega (siis oli neil juba poeg Jüri ka) on siin venelaste ja küüditamise eest peidus. Et ükski hing ei tohi teada, et nad on siin meie metsas heinakoorma sees. Nii tehti meile selgeks, et sellest ei tohi kellelegi hingata ka mitte. Kui teada saadaks, võidaks Kure rahvas ka Siberisse viia. Ja meid ka takkaotsa, et kulakuid varjame.