Pärnu kriminaalhooldusosakonna juhataja Jaanika Hein märgib, et vangistusest enne tähtaega vabanemine ei tähenda karistusest pääsemist, vaid karistuse jätkumist kriminaalhooldusel.

Raskete kurjategijate kogukonda naasmine on teema, millest viimasel ajal räägitakse palju. Õhus on ärevust ja vastuseta küsimusi. Miks ta liigub meie hulgas? Miks ta tuleb meie koju? Mida teha, et ta ei tuleks minu naabriks? – Aga kus ta siis olema peaks?