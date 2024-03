Galerii ja video ⟩ Ruumikitsikuses päästjad jätavad peagi 120 aastat pritsimeeste koduks olnud maja maha

Ajaloolistest esemetest pungil ruumi ehivad sajandivanused pritsimeeste kuued. “Huvitav on see, et meile need selga ei lähe. Sellest saab järeldada, et vanasti olid inimesed väiksemad,” tõdeb põline nõmmekas, 19 aastat kohalikus komandos töötanud Koovit.