Allikukivi vabaõhukunstisaalis vahetus näitus

“Nublutar sündis mõttest, kui lasin õhtul toast tule ära ja siis laes pilgutas see nublu silma, punast silma,” märkis Older, mõeldes suitsuandurit. “Nublutar ei ole sinine avatar, Nublutaril on piltidest tiivad ja seal on teisigi teoseid ja seletusi.”