Silvia Paluoja ⟩ Äratuskell helises vist veel vaikselt

Paraku tundub, et riigi toidujulgeoleku tegelike tagajate äratuskell heliseb otsustajate ees veel vaikselt. Juba üle kuu tagasi, 15. veebruaril allkirjastasid põllumajandustootjate esindusorganisatsioonide juhid pöördumise valitsuse poole. Kes tahab, leiab selle internetist, teistele vahendan, et Eesti põllumajandussektori miinus oli 2023. aastal statistiliselt kõige suurem alates Euroopa Liiduga ühinemisest. Tõestusena järgneb hulk arve vilja- ja loomakasvatuse kohta ning tõdemus, et toidutootmine on strateegiliselt oluline tegevusvaldkond.