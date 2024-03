Alles see oli, kui metsades kõrgusid lumevaalud ja mõnes hämaramas nurgas kuulis peale lumesahina päeva jooksul vaid paari porri kutsehüüdu. Nüüd on need paigad isegi loojangu järel häältest tulvil. Kaugemalt kostab hanede ja laululuikede hõikeid, lähedalt metskurvitsate mängulende ning musträstaste rahulikku ja imekaunist laulu.