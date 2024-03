Endlasse tuli kaks Eesti teatri aastaauhinda

“Selle üle sai päris palju arutletud, kuidas sa paned noored vaatama midagi sellist, aga samas mulle tundus, et ükskõik mis eas vaatajaga tuleks aus olla,” lausus Jaanhold auhinda vastu võttes. “See keskkond, mis meil proovis oli, oli väga toetav, inspireeriv ja ma arvan, et see jõuab ka saali mitte otseselt nende sõnadega, aga mingil moel.”

Lavastust ettevalmistava töötaja auhinna pälvis Endla teatri dekoraator-butafoor Kaido Torn. Žürii tõi esile, et Torn on osalenud aktiivselt noorte haridusprogrammi käivitamisel, tegutsenud lakkamatu uudishimuga ning sooviga areneda, uusi meetodeid ja materjale katsetada.

“Selles töös on hästi palju otsimist ja avastamist, eriti veel koos teistega. See hoiab alati värskena, on mõnus ja põnev läbi aastate olnud,” lausus Torn. Ja tänas Theodori silma käes hoides kõiki neid, kes on teda toetanud eluteel.