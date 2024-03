Anete Kruusmägi kirjutas raamatu Lasnamäest: Jooksime katustel ja mängisime poolikute majade varemetel

Kõige raskem on Lasnamäest kirjutada Lasnamäel. Kirjutamiseks on mul vaja distantsi, tunnet, et ma rändan ajas ja ruumis, külastan paiku, mis on kaugel, ja muugin lahti mälestusi, mida pole enam tükk aega külastanud. Ateenast vaadates tundub see eksootiline, millest on midagi kirjutada,” mõtiskleb ta, olles juba mõnda aega Eestis tagasi.