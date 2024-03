Mõtisklus ⟩ Inimkonna lunastamise lugu annab võimaluse uskuda, loota ja olla rõõmus

Pilatuse naine uinus uuesti ning nüüd olid sisehoovi täitnud kõik maailma vangid: need, kes pimedas vangikongi keldritesse aheldatud, ja teised, kes sunnitööl kaevandustes ja kelle selja oli sundija piits veriseks peksnud, oli sõjalaevade sõudjaid orje, raskeid riste kandvaid surmamõistetuid ja võõrale maale küüditatuid. Nad otsisid vabastajat ja inimväärikuse taastajat Jeesust. Nemadki pidid kuulma, et Pilaatus oli lasknud Jeesuse surmata. Taevas ja maa värises nende meeleheitlikust kisast.

Taas oli sellel suurel õuel rahvas. Nüüd olid seal sõdade ohvrid: haavatud ja need, kes olid ilma jäänud sõjas hukkunud lähedastest. Nad otsisid Jeesust, kes toob rahu, aga pidid kuulma, et Jeesus on surnud.

Jeesust ei vaja ainult haiged, nõdrameelsed, vangid, sõdade ohvrid – need, kelle osa on viibida elu varjuküljel. Ka meie vajame Jeesust. Ei ole meiegi osaks käia alati elu päikesesäras, meiegi vajame lootust ja elu. Ori pidi ütlema vaevatutele, et nende aitaja on surnud.