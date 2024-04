Vambola Paavo ⟩ Lennujaam kui valimiste-eelne rahakülv

Välja käidi utoopiline arv: 16 000 lendajat aastas. Millele need arvutused tuginesid? Tänaseks on Pärnu lennuväli renoveeritud, ent seal ulub tuul ja lennud on kui kuuvarjutus. Liiklust pole, üksik lennuk käib mõnekümne kilomeetri kaugusele Ruhnu.