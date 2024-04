Post pärast ühisliiga lõppu: Tahame Kalev/Cramolt eestikate finaalis kordusetendust!

“Me ei saanud enam lõpus kaitses stoppe ja ise eksisime lihtsatel visetel. See määraski: play-off on detailides kinni, iga rünnak on tähtis,” resümeeris koguni 36 minutit platsil rassinud pärnakate mängujuht Siim-Markus Post, higimullid näost alla nirisedes.