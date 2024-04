Loodusvaatlus ⟩ Talvekülmad pole puukide ridu harvendanud

Esimesi lauluharjutusi tegevaid metsvinte kuulsin juba enam kui nädala eest ning nüüdseks on nende laul hommikul ja päeval üheks valdavaks esituseks. Arvata on, et päris kõik värvilise kuuega isaslinnud pole jõudnud end sisse seada. Kiirematel on siiski sobivad metsanurgad kätte võidetud ja kui mõni kirju liigikaaslane peaks selle läheduses noka avama, võtavad nad kohe nõuks viimased minema kupatada. Territooriumite jagamise tunnistajaks võib olla nüüd küll iga päev.