Nüüd on selge: kaua oodatud levimuusikakeskus tuleb Pärnusse

Mullu augustis selgus, et loodetud asukohta levimuusikakeskust teha ei õnnestu, misjärel on Andres Tölp otsinud keskusele uut asupaika. Nüüd on ta selle lõpuks leidnud.

Küsimus, kas Pärnusse tuleb taas Templi moodi koht, kus bändid saaksid esineda, on juba päris mitu aastat õhus rippunud.

Andres Tölp: 13. märtsil 2020, kui kuulutati välja lockdown, panime Templi programmi seisma. Mõni kuu hiljem kolisime vanast postimajast välja, sest meie rendileping seal hakkas lõppema ja tundus mõistlik teha paus. Püssi põõsasse ei visanud. Sai mindud Pärnu linna kaasavasse eelarvesse ja motivatsioon oli olemas.

Võimalikuks asukohaks mitme seast, mille enne läbi arutasime, sai toona Lai 10 ehk Port Artur Grupi hallatavad ruumid jõe lähedal, praegu on seal batuudikeskus. Selle peale sai kirjutatud kaasava eelarve projekt, mis läks üliedukalt (ehk võitis Pärnu linna kaasava eelarve hääletuse, A. J.), raha kasutamise ja projekti teostamise suhtes sain seejärel mitu tähtajapikendust.

Viimatine tärmin oli läinud aasta lõpp. Teile vist öeldi, et see on viimane kord?

Konkreetselt ei öeldud, aga anti mõista. Kui esimene pikendus hakkas lõppema, olime juba Ukraina sõjas ja oli energiakriis, tundus ääretult ebamõistlik nende turuhindade pealt hakata midagi tegema. Arvan, et see oli õige otsus. Olin selleks ajaks juba tööle asunud Pärnu linnaorkestri produtsendina ehk läinud mujale tööle, kuid saime pikendust. Kaasava eelarve võit ei ole veel vormistatud, kuid plaanis on seda kasutada.

Tulevase levimuusikakeskuse asukohana on eri kohti arutlusel olnud. Mille taha need on jäänud?

Üks variantidest oli päästeameti vana hoone Laial tänaval. Ent see osutus ebarealistlikuks.