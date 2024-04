Andres Metsoja ⟩ Autosõit on meil niigi maksustatud

See sõnum on muutunud aina valjemaks, sest rahandusministri esmaideest saati on automaksu maht paisunud kaks korda. Nüüd soovitakse Eesti inimeste taskust korjata juba 230 miljonit eurot. Juba sellest röövellikust plaanist piisab, et automaksu vastu seista.

Lõpuks taandub kõik aga maailmavaatele. Isamaa on väga selgelt erakond, mis peab oluliseks toetada inimeste elulaadi, seda elukohavalikut ja töötegemise viisi, mille on pere valinud oma toimetulekuks. Kõik see on seotud liikumisega.

Kui me ei suuda ühtegi kilomeetrit kruusateed valitsuse esitatud teehoiukava alusel viia mustkatte alla, ei ole veenev riigijuhtide sõnum, et sõitke väiksemate autodega ja olge keskkonnasäästlikumad. See soovitus on lausa kahepalgeline.