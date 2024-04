Mis tunne on olla pärnakas? Mida see teile tähendab?

Lihtsad seosed. Öeldud on, et saatuse mängukannidena pärineme lapsepõlvest, kõige oma saatust suunavate traumade ja õnnehetkedega. Kuna minu lapsepõlv ja noorus sai veedetud selles linnas ja sääl pesitses terve hulk mulle kalleid inimesi, siis minule tähendab see magusvalusat nostalgiat, ei muud. Noorem õde oma lastega on jätkuvalt pärnakad.