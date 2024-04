Enam ei ole 1990ndad, kui prügimajandust sisuliselt ei eksisteerinud. Oligi nii, et kõik praht valati kuskile metsa alla maha. Hallo! Ajad on muutunud!

Õnneks enamiku inimeste teadvusse on jõudnud, et ehitussodi ega muu prahi koht ei ole metsa all, kuid siiski leidub neid, kes siiani sellest aru ei saa. Silmasin piltidel rentimisreklaami kerghaagise peal. Seega oli eeldatavasti tegu rendikäruga ehk inimene maksis juba selle eest, et viia need asjad oma kodust ära metsa alla.