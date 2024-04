"Pärnumaa foto" võidutöödeks valiti "Kuula mind" ja hüpe tundmatusse

“Pärnu linnal on põhjust olla nii uhke kui ka tänulik selle üle, et meil on selline väärt kunstielu. Rõõm on näha, et ka see raamat on läinud aastast aastasse paksemaks. Järelikult sisu on ja seda tänu kunstnikele, kes on sisu loonud,” sõnas Pärnu linna kultuuri- ja sporditeenistuse juhataja Andrus Haugas. Ta lisas, et omaette väärtus on järjepidevus, Raudoja on sääraselt Pärnu kunstielu juba üle veerand sajandi talletanud. Kui tahame meenutada, mis juhtus siinsel kunstiskeenel aastal 2002, polegi enamat vaja kui sirvida aastaraamatut.