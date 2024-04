Nädalast jäi kõlama ⟩ Äreval ajal vajame sõpru eriti

Kuid mis peamine, olenemata meid valdavast tunnetest, see liitlaste varustus on Eestis meie kaitseks. Mitte selleks, et asuksime selle abil vallutama oma naabermaid. Peame aru saama, et sel nädalal 75. aastapäeva tähistanud NATO on jätkuvalt Eesti suurim julgeolekugarantii. Ei taha mõeldagi, mis saaks meie riigist, kui maailma võimsaima sõjalise alliansi liikmesus ei annaks meile praegu kindlustunnet.