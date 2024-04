Taskuhääling ⟩ Kihnu vallavanem Egon Vohu: Saarerahvas on kriisiolukordadeks väga hästi valmis

Kui suur on Kihnu valla eelarve ja kust sinna raha üldse tuleb?

Vallaeelarve on umbes 1,7–1,8 miljonit eurot. Suurem osa sellest on üksikisiku tulumaksust saadav tulu, peale selle tasandus- ja toetusfondist. Oma tulubaasi väga ei olegi. Meil on kruusamaardla, väheke tuleb sealt. Maamaksudest tuleb. See on vist tänavu umbes 5000 eurot, mis on marginaalne summa.

Aga laenukoormus?

Võib-olla eksin, aga 210 000 eurot. Mulle need numbrid väga meelde ei jää. Sellega tegeleb raamatupidaja ja kui ma talt küsiksin, saaksin kohe vastuse. Aga laenuvõtmise võimekust meil veel on, kui seda on tarvis.

Millised on lähiaja suuremad investeeringud? Kuhu raha läheb?

Kaks suuremat investeeringut on. Esiteks, tervisekeskuse juurde plaanitav teenusmaja, milleks taotleme raha. Põhimõtteliselt on seal siis korterid, kus saavad olla inimesed, kellel on sotsiaalabi vajadus ja kellel omal kodu ei ole või kes korralikult toime ei tule. Plaan on ehitada sinna kuus korterit ja ühendada maja praeguse tervisekeskusega. See oli meie sotsiaalametnikul väga hea mõte, kuna tervisekeskus leiab vähe rakendust, teha sinna hooldekodu. Viimasel hetkel ütles sotsiaalkindlustusamet, et see pole võimalik, kuna selleks peab olema 4,1 töötajat. Meil niipalju töötajaid polnud võimalik palgata ja siis kuulutasimegi tervisekeskuse sotsiaalpinnaks. Praegu majutame seal kaheksat inimest, kes võiksid olla hooldekodus, kuid meie saame nad samas ära hooldada.