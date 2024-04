Selgusid Endla teatri publiku lemmikud

Püsti seisva ja huilgava publiku ees olid näitlejad just lõpetanud lisalaulu esitamise, kui lavale astunud teatrijuht sõnas: “Võimas. Täna mängiti siin laval “Testosterooni” 163. korda.”

Publikupreemiad antakse välja koostöös Pärnu linnavalitsusega, sestap andis need koos teatrijuhi Roland Leesmentiga üle linnapea Romek Kosenkranius toredaks Pärnu päeva lõpetuseks.

Külastajate lemmiku meesnäitleja tiitliga pärjati taas Ago Anderson, kellele see on juba üheksas kord publiku lemmikuks valitud saada, sealjuures on ta lillekimbu sääraselt vastu võtnud kolm viimast aastat järjest.