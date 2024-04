GALERII ⟩ Algajate fitnessi- ja kulturismivõistlus tõi Pärnusse kõrge taseme ja rekordarvu sportlasi

Kuuendat korda toimunud Pärnu jõuproovil on vaid üks reegel: lavale pääsevad need, kes on varem võistelnud maksimaalselt ühe korra. Kui mullu jagati välja rekordilised 81 võistlusnumbrit, paisus see arv tänavu veelgi: lapsi tuli lavale 29 ja täiskasvanud tegid 56 starti.