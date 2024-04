"Maakonna meistrikad sujusid kenasti: klubid olid väga tublid ja said oma mängud mängitud," resümeeris mõõduvõtu peakorraldaja Tair Anton. "Negatiivne oli see, et esimest korda võistlesid vaid meeste tiimid, kriitilist hulka ehk nelja naiskonda tänavu kokku ei saadud. Oli vaid kaks."