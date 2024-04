Video ja galerii ⟩ Kas Pärnu päeval pakuti tõesti maitsta Tori hobust ja ringi uitas lõvi?

Martensi väljakul Pärnu päeva grillipeo korraldaja Auris Rätsep tõdes, et Pärnu päeval on grillitud kord varemgi. “See võis olla umbes kümme aastat tagasi,” pakkus ta. “Keegi siin mäletas, et jube kole ilm oli. Ilma üle ei tasu väga muretseda ega viriseda, sest kui on hea, sisukas ja tore üritus, on alati publikut, olgu ilm milline tahes. Kuigi loomulikult on ilusa ilmaga toredam.”