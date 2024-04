Raavo Raadik ⟩ Unustatud hooned varitsevad ohvreid

Tõesti, OÜ Rumer Arendusele kuuluv ning kasutuseta seisnud ja lagunev nõukogude aja jäänuk aadressil Lai 10 lammutati, kuigi ettevõtte omaniku OÜ Port Artur Grupi juht Viljo Vetik raius tagantjärelegi ajalehele, et tema hinnangul on tegemist väga korraliku hoonega, mis kindlasti ei ole kokku kukkumas. „Ma arvan, et üks tugevamaid kesklinna vanu hooneid, mille me nüüd lammutame selle pärast, et on mingi väide, nagu oleks see noortele väga ohtlik.” (PP 21.04).