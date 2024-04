Galerii ⟩ Muusikal “Mitte ainult Tuhkatriinust” toob Endla lavale 100 Pärnu noort lauljat-tantsijat

Muusikali lavastaja on armastatud näitleja ja omanimelise tantsukooli juht Laine Mägi, stsenaariumi on kirjutanud Endla teatri dramaturg Ott Kilusk, muusika autor on noor laulja ja laulukirjutaja Mirjam Kits ja laulutekstide autor luuletaja Aapo Ilves.

Loo peategelane Mia kohtub unenäos teada-tuntud muinasjututegelastega ja saab teada nii mõndagi nende suhetest, probleemidest ja unistustest. Selgub, et muresid on rohkem kui rõõme, ja olukord näib üsna lootusetu. Õnneks on Mia terava taibuga laps, kes nuputab koos sõpradega välja, kuidas tegelasi aidata, nii et igaüks neist saaks liikuda oma tõelise unistuse poole.