Intervjuu ⟩ Politsei pingutab, et uimastid noortest eemal hoida, ent pall hakkab veerema kodust

Kuidas on politseitöö narkokaubanduse valdkonnas viimaste aastate jooksul muutunud?

Raspel: Tehakse rohkem sihistatud, fokusseeritud tööd. Peame ajaga kaasas käima: internetikaubandus, tumeveeb. See ei ole enam ainult kindlate grupeeringute pärusmaa, noored võivad omapäi katsetada. Aga rõhutan: see katsetamine ei ole anonüümne. Ei jää anonüümseks, vaid võib oma tuleviku ära rikkuda sellise üksiku katsega.

Te ei kuluta energiat pisipättide peale, vaid sihite tarneahela tipus istujaid?

Saarnak: Üldises suunas küll. Muidugi, mingil määral peame pisipättidega ka tegelema. Küsimus on inimeste turvatundes ja üldse tänavakuritegevuses. Me ei saa sellest mööda vaadata. Ei ole nii, et kui oled ühe–kahe grammi müüja, siis mitte keegi kunagi sinuga ei tegele. Nii palju meil ikka õnneks ressurssi on, et vaatame sinnapoole ka.