Video ⟩ Laste joonistustest valminud "Minu Pärnu" kollektsiooni hitiks tõusis praemunaga pusa

“Käsi südamel, ma oleks tahtnud neist enamikku kasutada, sest need olid nii rõõmsad ja vallatud. Ütlesin ka linnapeale, et Pärnus elavad väga õnnelikud lapsed. Piltidelt on seda väga hästi näha: jäätised, mänguväljakud, pargid, rand, elevant; on rohelust, avarust ja õhku ja meil on turvaline,” avaldas ta.