Riigimetsas algab peagi pesitsusrahu

Pesitsusrahu ajal tavapäraseid raietöid ei tehta, vaid keskendutakse metsaistutamisele. Igal aastal pannakse riigimetsas kasvama üle 20 miljoni puu. “RMK hoiab seda joont, et metsalinnustiku kõige aktiivsemal pesitusajal me tavapäraseid raietöid ei tee. Pinnase tahenedes jätkame metsamaterjali kokkuvedu. Samuti teeme hädavajalikke töid, et kõrvaldada metsakahjustusi ja piirata nende levikut,” lausus RMK juhatuse liige Erko Soolmann.