Pärnu Keskuse tegevjuht Margit Juhansoo põhjendas Martensi väljakul kaubanduskeskuse peaukse kõrval asunud nelja rattahoidiku eemaldamist sellega, et mullu paigaldati samast kohast ümber nurga Aida tänavale ja Selveri seina äärde juurde 60 rattatuge. "Need hoidikud kuulusid meile, meie nad linna loal paigaldasime ja ka eemaldasime. Need ei olnud visuaalselt väga atraktiivsed ja jäid ka tihtilugu ürituste korraldamisel ette," sõnas ta.