Kontserdilaval kohtuvad Bachi muusika ja Õnnepalu luule

“Milline see dialoog saab olema, ega me seda ette tea. Juba see ajaline vahe on tegelikult väga suur. Bachi muusika on ikkagi mitusada aastat tagasi kirjutatud, me kõik teda tunneme ja teame. See on üks teine perspektiiv, mis sealt avaneb – lõpmatus. Aga minu salmid – need on siin ja praegu, hiljaaegu sündinud ja see on hoopis teine asi,” rääkis kirjanik. “Bach on siiski kuningas, ta on niikuinii minust suurem, mina pakun lihtsalt midagi tema kõrvale. Bachiga ma ei konkureeri ja seetõttu pole mul ka pinget. Looming on universaalne, seal sees on nii suur Bach kui ka väike Õnnepalu.”