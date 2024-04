Kolumn ⟩ Sähkud ei sobi supelranda

Mõtled küll, et jalutad jalakäijate mõeldud rajal või teepoolel, kus ju ometi ei peaks oht varitsema. Ei midagi säärast! Vaja läheks varusilmi kuklasse, et lähenevat ohtu (loe: sähkut) juba aegsasti märgata. Enda pärast eriti ei kardagi. Palju suuremat südamevärinat tekitavad rahva vahel slaalomit sõitvad tõuksijuhid siis, kui silmad emasid väikelastega. Iial ei või teada, mil mõni põnn teeb ootamatu sammu omale huvipakkuvas suunas.

Seega saab ainult tervitada Pärnu linnavalitsuse otsust karmistada renditõukside liikumis- ja parkimiskorda. Eelkõige tuleb tunnustada keskranna piirkonnas elektritõukerattaga sõitmise keeldu. Just seal on suvitajate tähelepanu hajunud. Inimesed on selleks randa tulnudki, et rannamõnusid nautida, selmet olla pidevalt valvel jalakäijast kiiremini liikuvate sõidukite pärast.