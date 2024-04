Eesti jäähoki liidu president ⟩ Uisu- ja hokitähti peab tulema Pärnust ja Pärnumaaltki

Majanduslikult keerulisest ajast hoolimata on spordirahvas tegus ja vaatab tulevikku: räägime Tallinna uue spordikeskuse rajamisest ja Eesti esimesest olümpiamõõtmetes ujulast. Et meil on hiljutisi positiivseid emotsioone nii ilu- ja kiiruisutamise tiitlivõistlustelt kui lõviosas Eesti oma poistega tugevate Läti klubidega südikalt Balti liigas mänginud HC Pantrilt, on samavõrra aktuaalne aasta ringi avatud jäähallide vajalikkus.