Pikk lugu ⟩ Tragöödia Pärnu ööelus: (vana)isa elu lõppes kuursaali ees

On ilus soe suvepäev. Tütar ja lapselapsed tulevad 55aastasele Heikile ja ülejäänud perele Pärnusse külla. See on tore sündmus, sest nagu Heiki lähedaste tunnistustest umbes aasta ja kaheksa kuud hiljem Pärnu Kuninga tänava kohtumajas selgub, hoolis Heiki väga oma lastest ja lapselastest. Tal on neli last: kaks tütart ja kaks poega.