PILDID ⟩ Kevadlilled kaunistavad tänasest Pärnut

Pärnu Kuninga tänava põhikooli ees riigi loojate mälestusmärgi juures istutasid sarvkannikesi vaheldumisi viltlehtedega Oore aiandi aednikud. Ühtlasi seletati võhikule, et sarvkannike on pisikeste õitega, aga kui õied on suured ja üksikud, on tegemist võõrasemaga. Need peavad vastu ka kergele külmale ja isegi lumele, kui see pikalt ei püsi. Kui külma tuleb alla viie miinuskraadi või lumi jääb terveks päevaks, võib see õisi kahjustada.