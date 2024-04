Filmi- ja teleauhindade gala rõõmustas pärnakaidki

Võitja kuulutas välja Mattias Naan, kes omakorda mängis papsi mängufilmis “Tähtsad ninad”, see film oli ühena kolmest nomineeritud parima mängufilmi kategoorias. Linateose režissöör on Endla teatri loominguline juht Ingomar Vihmar.

Lühianimatsioon räägib loo kuueaastasest Pillest, kes leiab vanemate voodi alt sokid, kuid avastab, et need on vahepeal munenud ühe väikese karvase muna. Nüüd peab Pille kaitsma sokkide voodialust pesa, et robottolmuimeja Robotto, perekass Peekon ja oma sokke taga igatsev Isa ei segaks armsa sokimuna haudumist.