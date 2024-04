Pärnumaa vutimees tegi Jõulumäel Eesti jalgpalli ajalugu

17 aastat rannajalgpalli juures olnud mängija sõnul areneb rannavutt õiges suunas. “Rannajalgpall ja selle areng on Eestis heades kätes. Rannajalgpallurite ringkond on küll väike, kuid siiski mängib meistrivõistlustel kolm tugevat tiimi ja koondisesse on nooremaid mehi peale kasvamas. Samuti avati eelmisel aastal Jõulumäe liivahall, mis võimaldab aastaringselt kvaliteetselt treenida ning Eestis välisklubisid ja -koondiseid võõrustada,“ selgitas ta.

Küsimusele, kas 100 mängu täitumisega on rannajalgpalluri karjäärieesmärgid täidetud, vastas Mäeorg peanoogutusega. “Tundsin juba möödunud aastal, et aeg koondisekarjääri lõpetamiseks on küps, kuid eesmärk oli 100 mängu täis teha. Hakkan nüüd küll vaikselt koondisetegemistest eemalduma, kuid võin öelda, et olen reservis, mitte ei lõpeta – kui koondises on olukord, kus mehed on vigastatud ja mängijaid on puudu, olen alati valmis sinisärgi selga tõmbama,“ sõnas Mäeorg lõpetuseks.