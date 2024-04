Pärnu motomees hakkab kihutama maailma kuklapoolel: Mind kutsuti sinna juba 15 aastat tagasi

“Päris Briti meistrivõistlused või [Saksamaa] ADAC see pole, aga seal on taset küll – peab ikka pingutama, et jõuda esimese kolme hulka,” rääkis Pärnu motoklubi liige. “Kui hakkasin 15 aastat tagasi MM-sarja sõitma, kutsuti mind iga aasta Brasiiliasse – seal on hästi suured Yamaha ja Honda tiimid. Nüüd on need tiimid kui sari uuesti tõusuteel. Seal on ülilahedad rajad – juba seepärast on sinna põnev minna. Tean, et tänavu läks sinna tervet hooaega kaasa sõitma kolm eurooplast.”