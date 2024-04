TASKUHÄÄLING ⟩ Häädemeeste vallavanem Külliki Kiiver: Püüan seda ametit pidada nii, et võtan õppust teiste vigadest

Kavas on rajada kruusateedele mustkate nagu ka eelmisel aastal. Meil on hea võimalus ja õnn, et oleme saanud Via Baltica ehituselt vana freesasfaldi oma kasutusse. Riik annab meile nüüd üle lisakoguse. Sellest on plaanis teha mustkate, mis on ilmselgelt hea võimalus, sest selliselt kujunevad tööd poole soodsamaks, kui saame tasuta materjali. Meie kohustus on see õigel ajal maha panna, lõpmatuseni see ei säili ja sellest tulenevalt on meil tänavu ette nähtud umbes 15 kilomeetri teede mustkatte rajamine.

Te olete siis teede korrastamise mõttes üks edumeelsemaid valdu.

Sedasi võib küll öelda. Meil on siiski kruusateid palju ja inimestel on mure teede seisukorra pärast just kevadel. Kõiki me ei saa selle investeeringuga aidata. Püüame inimesi rahustada, et vastavalt võimalustele teeme remonti nendel teedel, kus on halb liigelda, et keegi ei jääks päris hätta.

Kust see valla raha tuleb, ikka oma inimeste tegemistest. Kuidas teil ettevõtlusega lood on ja milliste aladega põhiliselt teie kandis tegeldakse?

Asukohast tulenevalt on meil võimalik tegelda kalapüügi, põllumajanduse, metsandusega. Turismisektor on meil tugev, eriti suvel. Aga meil on ka Jõulumäe tervisekeskus, mis tõmbab rahvast aasta ringi. Kõiksugused väikesed vahvad ettevõtjad. Seinast seina tegeldakse. Väga tubli rahvas on Häädemeeste vallas.

Kas Häädemeeste vallas on üldse kohta tööstusettevõtetele?