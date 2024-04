Galerii ⟩ Vaadake, kes pärjati Pärnumaa ettevõtete parimateks juhtideks!

Tegevjuhtimise kategooria laureaadina astus galaõhtul lavale Jaanus Luberg, kes on oma kodusest värkstoast alguse saanud tegevusest aastate jooksul kasvatanud rahvusvahelise ettevõtte MS Balti Trafo. Firmas töötab üle 150 inimese ja see on Vändra piirkonna suurim tööandja. Viimase kahe aastaga on Balti Trafo käive kolmekordistunud ja jõudnud 20 miljoni euroni. Enamik toodangust eksporditakse. “Jaanuse lakkamatu uudishimu ja õppimisiha sütitab kogu meeskonda ümbritsevaga kursis olema ning ikka ja jälle kastist välja mõtlema,” kiideti laureaati laval kõlanud esildises.