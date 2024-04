Taskuhääling ⟩ Füüsikaõpetajad said indu ja särtsu ettevõtjate loodud haridusprogrammist

Niisiis läbi eksimise ja katsetamise kinnistuvad teadmised kõige paremini?

Kutsar: See on kõige-kõige parem vorm õppimiseks üleüldse. See vaba arutelu, mis ja miks toimus ja mida saame teha teistmoodi – see ongi õppimine. Pole ainult nii, et teen katse ideaalselt ära ja mul on andmed kirjas. See ei õpeta just väga palju. Kui saad katsetada ja uurida, mis töötab ja mis ei tööta, või kogud hunniku andmeid ja vaatad, kas näed seal mingit mustrit ja kas võib selle põhjal mingi järelduseni jõuda – need ongi huvitavad ja õpetlikud asjad.

Läbisite kooliaasta alguses esimeste Pärnumaa füüsikaõpetajatena haridusprogrammi "Lae end". Mida see endast kujutab ja mida see teile õpetajatena andis?

Kutsar: See on selline põnev programm, kus füüsikaõpetajatel on võimalus omavahel jagada mõtteid. Kuid mitte ainult, võimalus on külastada selle programmi ellu kutsunud ettevõtteid, kus räägitakse, miks tegelikult on oluline füüsikat õpetada ja mis võiks tulevikus noori ees oodata ja millistes valdkondades ennast kunagi proovile panna. Need valdkonnad on keerulised ja noored ei tea neist just palju. Nad ei oska mõeldagi, et võiks mõnda sellisesse valdkonda kunagi minna.