Video ja galerii ⟩ Pärnu noorte muusikal võlus ajakohasusega

Suurejoonelisse muusika- ja tantsulavastusse on kaasatud ligemale 100 osalejat. Tegemist on juba kolmanda MTÜ ModeRato, Pärnu kunstide kooli ja Laine Mägi tantsukooli ühisprojektiga. Kahe aasta eest etendus “Supervisioon” ja 2019 “Vingeim vaatemäng”.

Loo peategelane Mia (Eliise Mengel) kohtub unenäos teada-tuntud muinasjututegelastega ja saab teada nii mõndagi nende suhetest, probleemidest ja unistustest. Selgub, et muresid on rohkem kui rõõme, ja olukord näib üsna lootusetu.

Näiteks ei tahaks kuri võõrasema olla üldsegi kuri ja Tuhkatriinu kasuõed ei sooviks olla paksud ega püstise ninaga. Prints aga leiab, et tema elu on “täiega igav”. Õnneks on Mia terava taibuga moodne laps, kes nuputab sõpradega välja, kuidas tegelasi aidata, nii et igaüks neist saaks liikuda oma tõelise unistuse poole.