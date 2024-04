Lillemüüja töö on päris ohtlik

Viivi Soon, kelle võib ära tunda Karin Tammaru tegelases Pilvis, on tahtejõuline naine – ta tuli teatrisse karkude toel. Ja ütles, et tundis ennast ära küll, sealhulgas Pilvi jutus sellest, kuidas kaagid ta kord koos lilleputkaga õhku tõstsid.