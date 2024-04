Soomaa õudusromaani nuhka-nähkad pugesid pärnakate ajusoppi

See kõik annab tunnistust, et Heinsaare jutud on täiskasvanudki “ära tinistanud” ja endaga õuduste Soomaale kaasa tirinud. Võib-olla selle võime pärast ongi maagiliseks realistiks nimetatud Heinsaar tunnistatud Tammsaare preemia, Tuglase novelliauhindade, Juhan Liivi luuleauhinna ja kultuurkapitali kolme kirjanduspreemia vääriliseks. Kokku on ta avaldanud 11 raamatut, neist kaks romaani, kaks luule- ning seitse novelli- ja jutukogu.