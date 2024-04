GALERII ⟩ Vändra Karud tegid ajalugu: "Oleme ju väike koht, aga suudame nii suure peo püsti panna"

“Siinpoolne osa on kõik kaetud, aga Pärnumaa lõunaosas maadlust pole, sinna annaks kellelgi laieneda või tegevust alustada,” pakkus Vändra klubi eestvedaja, kes meie maakonna noortest tõi esile Andreas Välja, kes juunis sõidab U17 Euroopa meistrivõistlustele. “Loodame seal tulemust teha!”

Küll ei asu lähiajal tulemust tegema Pärnumaa esimaadleja, Eesti tippude hulka kuuluv 26aastane Helary Mägisalu. “Tal oli lootus võistelda viimasel Pariisi olümpia kvalifikatsiooniturniiril, aga kahjuks on tema põlved nii kehvas seisus, et peab minema operatsioonile. Ilmselt tuleb lõigata mõlemat põlve, järgneb üheksakuine paus,” avaldas vanem veli, kes loodab, et 2018. aasta Kreeka-Rooma maadluse EM-hõbe saab järgmiseks aastaks uuesti jalad alla.