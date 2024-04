Galerii ⟩ Pärnu kontserdimaja publikut üllatati pilliesitlusel klaverisuuruse tordiga

Eesti Kontserdi paarsada tuhat eurot maksnud uut klaverit tutvustati muusikasõpradele eileõhtusel kontserdil, kus musitseerisid pianistid Sten Heinoja, Age Juurikas ja Sten Lassmann ning Pärnu muusikakooli õpilased Mark Aksel Meri ja Raimond Busch. Lõigati linti ja fuajees üllatas publikut klaverikujuline tort, mis üheskoos ära söödi.





“Esimest korda pika ja väärika ajaloo jooksul oleme saanud soetada endale uhiuue Steinway klaveri oma kogutud säästudest,” ütles Orro. Ja lisas, et tipptasemel klaver rõõmustab ka paljusid sõpru: nii siinses kontserdimajas tegutsev Pärnu linnaorkester kui suvel külla tulev Pärnu muusikafestival saavad tänu uuele pillile pakkuda publikule imelist klaverimuusikat.



Orro märkis, et varem on uued pillid leidnud kodu Estonia kontserdisaalis ja muudesse kontserdimajadesse on kolinud enne Tallinnas kasutatud muusikariistad. Pärnu kontserdimajale on see niisiis ajalooline sündmus ning kõik pärnakad on lahkelt oodatud kontserdimajja, et tervitada kodusaalis uhiuut läikivmusta iludust.



Steinway klaveri esitlusgala Pärnu kontserdimajas. Foto: Gunnar Laak/Eesti Kontsert





“Hea instrument annab pianistile väljendusvabaduse ning võimaldab tal tuua kuulajani kõik selle, mida ta soovib, suudab ja muusikas tunnetab. Välja valitud kontsertklaver on sädeleva kõla, avara kõladiapasooni ning tundliku mehaanikaga, sobides ühtviisi hästi nii soolokontsertideks kui orkestri ees soleerimiseks. Olen veendunud, et see inspireerib klaverikunstnikke nii kodu- kui välismaalt pakkuma publikule unustamatuid muusikaelamusi,“ avaldas pianist Mihkel Poll.



Klaverit valida aidanud häälestusmeister Andres Leesik lisas, et pilli kõlaomadusi hinnates usaldab ta oma kõrva. Klaveri puhul on oluline, kuidas ta vastab sõrmelöögile ja missugune hääl sealt välja tuleb. Tähtis pole seejuures ainult iga üksiku klahvi tekitatud hääl, vaid tervikmulje. “Meie välja valitud pilli puhul oli see väga hea. Steinway klaverite kõlapilt on nüansirikas, pillid on tundlikud, laulva kõla ja volüümika helikeelega. Mina ootangi pillilt ennekõike seda, et ta hakkaks laulma ja kannaks võimalikult pikalt,“ selgitas Leesik.