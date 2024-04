Galerii ⟩ Seeneniidistikust protsendikunst viis selle autorid reisile, kus terendas pankrot ja ajaloo prügikast

Kui majja tungib seen, tähendab see kinnisvaraomanikule üldiselt suuremat sorti peavalu. Pärnu Rohelise tänava riigimaja seinale jõudnud mütseel loob sellesse reeglisse erandi: seeneniidistikust kasvatatud seinapannoo “Maadeavastajad” on ligemale 140 protsendikunstina sündinud taiese seas esimene avalikus ruumis eksponeeritud teos, mis on valminud elusorganismist.