Toomas Kivimägi ⟩ Keegi on haamri varastanud

Aastaring Toompeal on läinud lennates. Sõit nagu Ameerika mägedel. Alustan viimase kümnendi suurimast maksulangetusest. Maksuküüru (palgalt 34 protsenti tulumaksu „koorimine” vahemikus 1200–2100 eurot) kaotamine. Nõustun, et selle muudatusega väheneb riigi tulu umbes 400 miljonit euro võrra, ent see raha jääb inimeste kätte, riik ei pane seda oma taskusse.