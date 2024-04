Kontserdisaalis kõlab moodsa džässi suurkuju Thelonious Monki looming

Thelonious Monki nimi on džässmuusika publikule hästi tuttav: Monk on Duke Ellingtoni järel enim salvestanud džässihelilooja ning suurem osa tema loomingust on tuntud kogu maailmas.



Moodsa džässi ehk bebop’i tõus mõjutas 1940. aastatel tuntavalt muusikamaastikku, muutes žanri edumeelseks ja eksperimentaalseks. Muutus tähendas lõppu kergema džässi domineerimisele ja žanr sai omaseks kunstmuusika vormidele, mis olid ja on mõeldud nõudlikumale publikule.



New Yorgis elanud ja loonud pianistist helilooja Thelonious Monk oli toonaste muutuste üks peamisi põhjustajaid. Tema karjäär sai alguse juba hilisteismelisena 1930. aastate alguses ja kestis 1970ndate keskpaigani. Paljud tema teosed said džässistandardiks. Monki loomingule on iseloomulikud dissonantsid, ootamatud meloodiakäigud ja kaasakiskuv dramaatilisus.



Aastakümnete jooksul on Monki looming kinnistanud end džässmuusika kullafondi. Nüüd tuleb see ettekandele Soome džässi grand old man’i Eero Koivistoineni äärmiselt mitmekihilistes sümfoonilistes arranžeeringutes. Taas Antti Rissaneni juhatusel kõlav Eesti riiklik sümfooniaorkester loob mõttelise järje 2022. aastal lõpus sama koosseisu ette kantud Duke Ellingtoni muusika kontserdikavale. Orkestrile lisavad džässilikke värve pianist Seppo Kantonen ja kontrabassimängija Filemon von Numers.