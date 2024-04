Veteranirock tuleb tänavu Pärnus

Veteranirock on igal aastal 23. aprillil toimuv ja veteranide auks korraldatav kontsert, mis on nüüd järjega jõudnud Pärnusse. Seekordsel kontserdil astuvad üles Tanel Padar, OLLIE, HND ja MandoTerror. Tasuta kontsert algab Endla teatri esisel platsil kell 19. Kell 21.30 alustab sellest teleülekannet ETV2.

Seoses kontserdiga muutub liikluskord Endla parkimisplatsil juba pühapäeva hommikust alates. Sees suletakse siis osaliselt ja on täielikult suletud alates esmaspäeva hommikust kuni kolmapäeva hommikuni. Neil, kes harjunud jätma oma auto Endla ette, tuleb selleks ajaks leida oma masinale muu koht. Teisipäeva keskpäeval hõivab Vee tänava teatripoolsed parkimiskohad telebuss koos saateautodega, nii et needki kohad on siis võetud.